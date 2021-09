Hoe is de vaccinatie-oproep van de burgemeester in Nunspeet gevallen? ‘Ik twijfel door alle dingen die ik hoor’

Op een bankje in de Nunspeetse dorpskern zit een jong gezin uit te rusten, een kind in de kinderwagen. Ze willen niet met hun naam in de krant. Beiden hebben ze geen vaccin genomen. Iedereen moet doen wat ie zelf wil, vindt zij. ,,Ik twijfel door alle dingen die ik hoor.” Met religie heeft het voor hen niets te maken. Maar door een burgemeester die zichzelf niet eens heeft laten vaccineren, laten ze zich zeker niet over de streep trekken. ,,Dat is toch vreemd? Toch denk ik dat we er uiteindelijk niet aan ontkomen, als je overal je corona-bewijs moet gaan laten zien.”