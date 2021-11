Hoe moet het nou met PWA-hal in Epe, nu bedrijf van beheerder Ron failliet is?

De faillissementsaanvraag waarmee hij werd geconfronteerd, vormt voor Heersink de trieste apotheose van een ongelukkige periode. Toen hij in september 2019 zijn eigen bedrijf startte, zat hij vol plannen om een zakelijk succes te maken van de combinatie sportkantine/sporthalbeheer. Toen raakte de wereld echter in de greep van een pandemie. ,,Ik had hiervoor in de media gewerkt als persoonsbeveiliger, vooral in het westen van het land. Dit gaf me de kans om dicht bij huis m’n boterham te verdienen, dacht ik, met heel leuk werk. Maar ik was amper begonnen of we moesten in maart vanwege corona dicht.’’