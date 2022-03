Hoe stemt de Veluwe? Bekijk hier de uitslagen

Epe

Meest prangende vraag in Epe: is Nieuwe Lijn opnieuw de grootste? De partij heeft een uitermate woelige periode achter de rug. Leidt dat toe een politie aardverschuiving of blijft alles zoals het was? Ook interessant: hoe heeft nieuwkomer Forum voor Democratie het er vanaf gebracht?

Heerde

Zijn er voor de derde keer op rij weinig verschuivingen in Heerde? Blijven ChristenUnie/SGP en CDA de grootste partijen met beide vier zetels? Houden PvdA en D66/GroenLinks beide twee zetels of winnen ze stemmen met hun visie op de koopzondag?

Hattem

Straks wordt duidelijk hoe de politieke verhoudingen in Hattem liggen. De drie coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie zijn al jaren afwisselend de grootste in Hattem. De vraag of dat ook nog zo is na vandaag. Weten ChristenUnie en PvdA/GL de groei vast te houden die ze de vorige verkiezingen lieten zien?

Oldebroek

Drie dagen lang hebben de inwoners van Oldebroek de kans gekregen om via de stembus te bepalen welke partijen de komende vier jaar aan het roer staan. Met de komst van nieuwe fracties en het vertrek van de vertrouwde PvdA (niet voldoende kandidaten), zou de politieke wind straks wel eens anders kunnen waaien.

Elburg

Elburg heeft gesproken. Vanavond wordt duidelijk welke partijen het vertrouwen van de kiezer hebben gekregen voor de komende vier jaar. Blijft ChristenUnie de grootste? En wat doen de nieuwe partijen?

Nunspeet

In Nunspeet is al 20 jaar dezelfde coalitie aan de macht: SGP, CU en Gemeentebelang. Blijft dat zo, of wordt er toch nog flink aan de boom geschud door de kiezer? In een sober (publiekloos) Veluvine zal in de loop van de avond duidelijk worden hoe de hazen lopen.

Harderwijk

Het wordt - opnieuw - een spannende avond in Harderwijk als de uitslagen van de stembureaus binnenkomen in het stadhuis. In 2018 was het een nek-aan-nekrace die uiteindelijk nipt werd gewonnen door Harderwijk Anders. De uitslag van vanavond lijkt tenminste deels een ‘afvalrace’ te worden na de politieke discussie over het nieuwe afvalinzamelingssysteem en de afvalheffing.

Ermelo

Over een paar uur weten we hoe Ermelo heeft gestemd. Behoudt de coalitie haar meerderheid? Wat doet nieuwkomer één-Ermelo? Hoeveel zetels behaalt BurgerBelangen Ermelo, nadat bestuur en fractie de afgelopen weken vechtend over straat rolden?

Putten

Vanavond wordt duidelijk hoe Putten heeft gestemd. Wordt de coalitie van Wij Putten, ChristenUnie en SGP beloond of afgestraft voor de afgelopen jaren? En hoe groots wordt de terugkeer van de VVD?

Nijkerk

In Nijkerk werd het CDA vier jaar geleden de grootste partij. De christendemocraten zijn hier traditiegetrouw erg machtig. Wat kiest Nijkerk dit jaar?

