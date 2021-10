Hoezo afrit afgesloten na ongeluk op de A50 bij Heerde? Deze bestuurder probeert het toch

Ziekenhuis overvol door corona? Dankzij deze slimme zet heeft St Jansdal zelfs bedden over

20 oktober Nu het aantal coronapatiënten snel oploopt, staat de reguliere zorg in ziekenhuizen weer onder druk. In Zwolle zijn zelfs operaties afgezegd, maar bij St Jansdal in Harderwijk en Lelystad is het heel rustig. Patiënten die elders op een operatie wachten, worden zelfs opgeroepen om vooral naar St Jansdal te komen. ,,We willen onze ok’s volplannen nu het nog kan.”