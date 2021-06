Hoezo dossier wateroverlast Harderwijk afsluiten? Bewoners zitten nog met de nattigheid

Stichting ziet alleen heil in nieuwbouw voor zwembad Wezep, wethouder houdt vast aan ‘oude dame’

31 mei De stichting die zich heeft gebogen over de toekomst van zwembad De Veldkamp in Wezep is afgehaakt. De bestuursleden, onder wie oud zwembadmanager Henk Kits en oud ABO-lijsttrekker Huub Verberk, zien alleen heil in nieuwbouw. Een stap te ver voor wethouder Bob Bergkamp. Daarnaast zijn de twee 'kampen’ het ook niet eens over de inzet van vrijwilligers.