Hof geeft gevallen Eper horeca-magnaat John den B. hogere straf voor fraude: 4 jaar en 9 maanden

Belastingfraude

Johns oudere broer Hans (58) moet nu ook zitten voor belastingfraude. Hij werd bij de rechtbank in 2016 veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en een boete van 10.000 euro. Die straf eiste het Openbaar Ministerie vorige maand bij het Gerechtshof ook weer. Het Hof oordeelde echter dat Hans den B. ook de gevangenis in moet: 8 maanden waarvan drie voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Zijn opstelling in het onderzoek en tijdens de zitting weegt, zo meldde de raadsheer, mee in zijn nadeel.

75.000 boekingen

Uit de hand

7 miljoen

ABN AMRO had in eerste instantie 7 miljoen euro gevorderd, dat werd later bijgesteld naar ruim 9 miljoen euro. Het Hof wees het eerdere bedrag toe. Hans was bij het vonnis aanwezig, John niet. Beide broers hebben al langer ruzie met elkaar. Ze bestierden vanaf eind vorige eeuw tot medio 2010 een horeca-imperuim met tientallen vestigingen en BV's in Oost-en Noord-Nederland, waaronder ketens De Vier Jaargetijden en Papa Beer pannekoekenrestaurants. Ze raakten daarbij in conflict met talloze franchisenemers en andere zakelijke relaties. John verdween naar Bonaire maar dook de laatste maanden weer vaak op in Nederland, onder meer in Zwartsluis (zie foto).