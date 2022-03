Hof handhaaft straf voor belaging inmiddels overleden ex-vrouw

VIDEO Onrust in Elburger wijk: gewonde na steekpar­tij bij woning, straat verderop auto in brand gestoken

In twee straten parallel aan elkaar in Elburg is het onrustig geweest aan het begin van deze avond. Bij een woning werd een man neergestoken, kort daarna is geprobeerd een auto in brand te steken. Er zijn drie verdachten aangehouden.

7 maart