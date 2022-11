Hoge Veluwe mag wolven in park niet vangen of doden

Jan (88) trots en blij met herstel van het meest histori­sche graf in Vaassen

Natuurlijk is hij best trots. Maar dat zul je Jan Duinstee niet snel horen zeggen. De Vaassenaar is vooral blij dat de historische grafkelder van de familie Van Isendoorn er weer fraai uitziet. ,,Nu is het zaak dat het er netjes bij blijft liggen’’, zegt Duinstee.

17 november