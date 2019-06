De hond is een belangrijke metgezel tijdens de kampeervakantie. Dat blijkt uit onderzoek van ACSI (Auto Camper Service International), de organisatie die kampeerders van informatie voorziet over campings in Europa. Ruim 92 procent van de hondeneigenaren neemt de viervoeter mee. Hoe ‘hondproof’ zijn de campings op de Veluwe eigenlijk?

In het campingaanbod is onderscheid te maken tussen recreatieparken die zich in hoge mate op de hond richten, aanbieders die bewust huisdiervrij zijn en de campings waar de viervoeter is toegestaan, maar niet extra wordt verwend.

Recreatiepark Samoza in Vierhouten valt in de eerste categorie. Kampeerders mogen er vier honden meenemen, die ook nog eens gratis overnachten. ,,We zagen deze doelgroep groeien en willen graag dat ze komen. Daarom wilden we elke drempel wegnemen", legt Tessa van den Bos namens Samoza uit.

Maar de camping gaat nog veel verder. Er is een speciaal activiteitenprogramma voor honden. ,,De hond wordt echt als gezinslid gezien. Mensen willen niet alleen weten wat er voor de kinderen te doen is, maar ook voor de hond hebben ze een eisenpakket.” Bij Samoza komt het huisdier volledig aan zijn trekken. Sinds enkele jaren is er een hondenschool actief op de camping en hebben de dieren hun eigen douche. Tot de activiteiten behoren wandelingen, behendigheid, frisbee en er kan een hondenbrevet worden behaald.

150.000 poepzakjes voor drollen

Om te voorkomen dat al die honden een ergernis worden door hun rondslingerende drollen, zijn op het terrein in Vierhouten extra prullenbakken geplaatst. Ook bij hondencamping Erkemederstrand in Zeewolde houden ze rekening met de uitwerpselen. Overal staan dispensers met hondenpoepzakjes. Een medewerker vertelt dat daar vorig jaar zo'n 150.000 van zijn gebruikt.

De camping aan het Nuldernauw is als hondencamping van de grond gekomen omdat de vorige eigenaren baalden dat zij nooit ergens konden kamperen met meer dan twee honden. In Zeewolde zijn maximaal acht honden per plek toegestaan. Desgewenst kan een plek worden gereserveerd op een speel- en losloopveld zodat de viervoeter helemaal aan zijn trekken komt. Ook is er een strand van anderhalve kilometer lengte om het dier te laten rennen en zwemmen. Volgens de medewerker willen mensen vooral graag de mogelijkheid om een hondennet om hun plek te plaatsen. Tegen betaling kan dat.

Huisdiervrij voor het bange kind

Waar op de hondencampings onvermijdelijk geblaf te horen is, blijft het op de Haeghehorst (Ermelo) en de Wildhoeve (Emst) in dat opzicht rustig tussen de kampeermiddelen. Beide campings liggen midden in het bos. Een perfecte kampeerplek voor hondeneigenaren. ,,Maar ook voor gezinnen", kaatst Roland Haage, mede-eigenaar van het Ermelose park, terug. ,,Gezinnen met jonge kinderen zijn onze hoofddoelgroep. Kindvriendelijkheid is bij ons het belangrijkste. Best een lastige keuze, want kampeerders zijn buitenmensen en die hebben vaak een hond. Ooit kwam er eens een stel met hun hondje bij de receptie. Ze wisten niet dat huisdieren niet zijn toegestaan. Een schoonmaakmedewerkster heeft tijdens het verblijf van de gasten het dier mee naar huis genomen om er op te passen.”

Ook René Zweers, eigenaar van de Wildhoeve, legt de prioriteit bij de jongste gasten. ,,We zijn een gezinscamping. Veel kinderen zijn bang voor honden en daarom hebben we voor de huisdiervrije formule gekozen. We merken dat er veel mensen zijn die ons juist daarom selecteren.”

Quote Het is een kwestie van keuzes maken Roland Haage , mede-eigenaar Camping de Haeghehorst (Ermelo)

Haage geeft toe dat hij zijn ‘unieke sellingpoint’, net als Zweers, regelmatig heroverweegt. ,,Bijvoorbeeld in het voor- en naseizoen wél honden, in de zomer niet. Tot nu toe doen we het toch maar niet. Ik weet dat je daarmee ook mensen afstoot, maar het is een kwestie van keuzes maken.”

Op de tarievenlijst van de Rusthoeve in Putten staat dat honden voor twee euro per nacht ‘in overleg’ zijn toegestaan. ,,Als het een beetje rustige honden zijn die niet de hele tijd blaffen, heb ik er niet zo'n probleem mee", zegt eigenaresse Ellen Kool. ,,Maar één hond per gezin vind ik eigenlijk wel zat.” Met de toevoeging ‘in overleg’ wil Kool controle houden over de aanwezigheid van viervoeters op de zeventien toeristische plekken.

Hoewel ze tijdens de volle bezetting met Hemelvaart en Pinksteren maar één gast met een hond heeft, weet ze dat steeds meer mensen hun viervoeter meenemen. Extra wensen van hondeneigenaren heeft ze nog nooit voorgelegd gekregen. Bovendien ziet ze er geen heil in om haar camping uit te breiden met hondenfaciliteiten. ,,Dat is ook niet nodig. Je loopt hier het klaphekje door en je bent in het bos.”