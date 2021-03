Hond gestolen uit dierenasiel: ‘Waarom heeft iemand er baat bij om Bobby te stelen?’

Een 'heel vreemde diefstal’

Nog nooit eerder een hond gestolen

In het asiel zijn sporen gevonden dat de inbreker in alle hondenverblijven is geweest. Of deze ook specifiek op zoek was naar Bobby, is nog onduidelijk. In ieder geval is zo’n vreemde diefstal nog nooit eerder gebeurd, vertelt Nagtegaal. ,,Helaas is het wel vaker gebeurd dat er geld is gestolen, of apparatuur. Asiels staan natuurlijk vaak op afgelegen plaatsen. Maar het stelen van een hond? Dat is nog nooit gebeurd.’’