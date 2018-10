Hond van de fotograaf bezorgt Harderwijk kunstwerk van wereldklasse

Het is handjes schudden en knuffels geven, daar op het zonovergoten grasveldje aan de Vitringasingel, pal naast de ingang van de Houtwal parkeergarage. Maar Peter Riezebos (38) doet het met verve en plezier. ,,Best leuk om weer even terug te zijn in mijn geboorteplaats." Want dat is niet evident voor de vooral in Azië zeer gewaardeerde kunstenaar. Werken van hem gaan daar makkelijk voor tienduizenden, zo niet honderdduizenden euro's van de hand en miljoenenstad Sjanghai is zijn tweede huis geworden. Als hij tenminste niet de hele aardkloot over vliegt. ,,Van LA naar Sjanghai, dan naar Tokyo en tenslotte Seoul", somt hij de agenda van de komende week op.