Hond verstijft bij zien wolf

Overheden sluiten vrede over be­drij­ven­ter­rein H2O

19 oktober Hattem, Heerde en Oldebroek hebben vrede gesloten met buurgemeenten Zwolle en Kampen over Bedrijvenpark H2O. De vijf gemeenten gaan samen optrekken in de ontwikkeling van hun bedrijventerreinen. Ook de provincies Gelderland en Overijssel worden daarbij betrokken. De overheden hebben afspraken gemaakt over een verdeling van bedrijven in de logistieke sector.