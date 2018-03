Honden nemen baasjes mee naar sterrendiner op landgoed in Nijkerk

Met ruim dertig honden en hun 72 baasjes mag je het risico op een blaffestijn toch redelijk groot noemen. Toch is Dimitri Nadorp van de stichting daar niet heel bang voor. ,,Daar is goed over nagedacht. Als Stichting Hulphond Nederland hebben we veel ervaring met honden. Op de avond zelf zijn er ook trainers en hondenverzorgers aanwezig. Bij de opstelling van de tafels hebben we rekening gehouden met een bepaalde afstand tussen de honden. Alles is er aan gedaan dat de honden zich op hun gemak voelen en dicht bij hun baasje kunnen zijn."