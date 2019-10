Hondenschool met lege handen na verkoop van trainingslocatie bij Ruitersportcentrum Harderwijk

Anouk Bleekemolen had het perfect voor elkaar met haar hondenschool ABCT. Trainen op een binnenlocatie van het Ruitersportcentrum Harderwijk. Ideaal. En toen werd deze plek ineens verkocht en staat ze met lege handen. Nieuwe vervolgcursussen staan in de wacht, totdat er een nieuwe locatie is gevonden.

,,En dat is nog niet zo makkelijk", zegt Bleekemolen over haar zoektocht. ,,De zus van een klant had wel een terrein in Drielanden. Maar haar buren zagen het niet zitten, dus dat kon niet doorgaan. Ik zoek een stuk omheinde grond van minimaal dertig bij dertig meter. En het liefst met verlichting. Een binnenaccommodatie zou helemaal super zijn, maar dat is nog moeilijker."

Van bos naar binnenbak

Vijf jaar geleden begon de hondentrainster, die tegenwoordig in Hulshorst woont, met haar hondenschool. ,,In een bosgebied in Harderwijk. Niet ideaal, want daar lopen ook andere honden en als er honden in je trainingsgroep zitten die niet goed kunnen loslopen, is dat lastig.”

Ze was dan ook in haar nopjes toen ze in het tweede jaar van het ABCT-bestaan terecht kon bij Ruitersportcentrum Harderwijk. ,,Daar had ik een buitenterrein en in de winter kon ik de binnenbak van de manege in. Ideaal, want je staat droog en er is goede verlichting. Maar in augustus kreeg ik een telefoontje van de eigenaar dat ze per 1 september de boel hadden verkocht en dat de nieuwe eigenaar alle bedrijfsactiviteiten zou stoppen. Van hun kant kon ik het wel begrijpen, maar mij kwam het rauw op het dak vallen.”

Volledig scherm Ruitersportcentrum Harderwijk was tot 1 september de trainingslocatie van de Hondenschool ABCT. © Google Streetview

Wikken en wegen in de vakantie

Tijdens haar vakantie in september heeft Bleekemolen verschillende toekomstopties de revue laten passeren. ,,Ik heb overwogen om helemaal te stoppen. Een nieuwe locatie vinden is gewoon niet makkelijk. Het is ook niet mijn broodwinning, maar een uit de hand gelopen hobby. En toch heb ik besloten door te gaan. Het is heel dankbaar werk. Door mensen uit te leggen waarom je iets wel of niet moet doen, wordt het voor de hond alleen maar leuker. Sterker nog, de hele omgeving heeft er profijt van als een hond gehoorzaam is.”

Quote Geen geruk en getrek aan de riem, maar brokjes en woordjes. Anouk Bleekemolen, Hondenschool ABCT in Harderwijk

Om dat doel, een gehoorzame hond, te bereiken, zijn voor de trainster uit Hulshorst niet alle middelen geoorloofd. Dierenwelzijn staat voorop. ,,Geen getrek en geruk aan de riem. En al helemaal geen slipketting die strakker gaat als er spanning op de riem komt. Gewoon brokjes en de woorden 'goed zo’ of ‘braaf’.”

Haar methode is gelijk een van de redenen waarom ze niet is ingegaan op het aanbod van Kynologenclub Noordwest-Veluwe in Ermelo om daar les te geven. ,,Daar gebruiken ze een klikker. Na de klik volgt een brokje. Op een gegeven moment wordt de klik later gegeven. Als de hond dan goed gedrag vertoont, krijgt hij daar geen beloning voor omdat die wordt uitgesteld. Als de hond bij mij iets goed doet, geef ik hem een brokje op hetzelfde moment dat ik 'goed zo’ zeg. De hond gaat de woordjes als beloning zien. En die kan ik altijd direct uitspreken nadat hij gehoorzaam is geweest. Ander punt bij de kynologenclub is dat zo'n grote vereniging toch anders is dan je eigen hondenschool, waar je iedereen kent.”

Voorzichtige herstart op zaterdag Op de website van Hondenschool ABCT staat de melding dat ‘tot nader order’ geen nieuwe cursussen worden gegeven. Trainster Anouk Bleekemolen moet bekennen dat ze dat enigszins moet aanpassen. Nadat ze zo’n 35 cursusdeelnemers heeft moeten verwijzen naar andere verenigingen of een beroep heeft moeten doen op hun geduld, pakt ze heel voorzichtig de draad weer op. ,,De kynologenclub in Ermelo zit nu ook vol. En er zijn mensen uitgeweken naar Zeewolde. Maar ik gun de Harderwijkers en hun honden een hondvriendelijke cursus dichterbij. Daarom wil ik binnenkort toch een paar cursussen gaan starten, maar dan alleen op de zaterdag. Met een puppygroep zit ik al op een openbare bosplek, omdat die cursus al was begonnen. Alleen als het regent kan het niet doorgaan, omdat pups hun temperatuur nog niet kunnen reguleren.” De lessen die Bleekemolen op de zaterdagen wil gaan geven, zijn voor de puppygroep en basiscursus. ,,De meeste mensen stoppen daarna, omdat ze dan voldoende tools hebben om zelf verder te kunnen. Voor vervolgcursussen heb ik best veel materiaal nodig en dat krijg ik niet allemaal mee in mijn kleine autootje naar het bos. Dat gesleep is niet te doen. Dan moet ik echt eerst een nieuwe locatie hebben gevonden.”