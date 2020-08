Honderden huishoudens zonder stroom op de Oost-Veluwe

Video Dick en Yannick glimlachen na klungelige ramkraak in hun supermarkt in Heerde: ‘Dit had ik niet verwacht’

15:10 Het doelwit is onbegrijpelijk. Het tijdstip is onbegrijpelijk. De buit is onbegrijpelijk. Eigenaar Dick van den Hoven snapt niet waarom zijn Plus-supermarkt in Heerde vanochtend doelwit was van een klungelige ramkraak voor sigaretten. ,,De supermarkt van tegenwoordig is een vesting.”