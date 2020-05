Honderden vissen in Harderwijkse gracht gestikt door harde waterstraal bij werkzaamheden

Het is een luguber gezicht en het stinkt ook nog eens als de ziekte. De honderden dode vissen die al een week lang dobberen in de gracht van het nieuwe Waterfront in Harderwijk. Massaal gestikt door een waterstraal van Boskalis die verderop in de wijk aan het werk is, zo blijkt. De gemeente Harderwijk gaat het oplossen.