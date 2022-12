Hoofdpijndossier nu voorbeelddossier in Ermelo? Omwonenden hebben twijfels

Jan uit Hattemer­broek krijgt onderschei­ding voor redden weidevo­gels: ‘Beschermen tegen mensen’

Tijdens het broedseizoen van de weidevogels is Jan Slagboom uit Hattemerbroek dagelijks op pad om te zorgen dat de eieren in de beste omstandigheden kunnen uitkomen. Niks bijzonders, vindt Slagboom, maar Stichting Landschapsbeheer Gelderland dacht daar anders over en bekroonde hem tot boerenlandvogelvrijwilliger van het jaar. ,,Was verrast.’’

7 december