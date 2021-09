Hoofdpijndossiers Ermelo afronden is mooi, ‘maar laat de mensen eerst stoom afblazen, de druk moet er af’

OVER DE TONG Bourgon­disch en lekker eten: dik tevreden bij Dikke Dirck in Harderwijk

2 september Dikke Dirck klinkt als een amicale man zonder fratsen, die een bourgondische maaltijd kan waarderen. Zijn huis is wat kitscherig, maar gezellig ingericht. Voor kinderen is hij een toffe oom, bij wie ze zichzelf kunnen zijn en die genoeg spelletjes heeft liggen voor een regenachtige middag. En volwassenen gaan met een volle buik en tevreden naar huis. Dat is hoe we ons Dikke Dirck in Harderwijk, die sinds 2019 een broer in Amersfoort heeft wonen, voorstellen. Nu eens kijken of dat overeenkomt met de werkelijkheid.