Hoofdprijs voor jonge kok van De Leest, al zit die zaak in Vaassen dicht

Femke Klaassen van de Librije in Zwolle kwam ook goed voor de dag tijdens het NK van vandaag in de Amsterdamse Rai. Klaassen eindigde als tweede, voor Mart Oude Luttikhuis van de Bloemenbeek in De Lutte. Aan Follong konden beiden niet tippen. De kok uit het Gelders Wijchen zag de prijs niet aankomen, vertelde hij het Gastromisch Gilde dat de wedstrijd had georganiseerd tijdens de vakbeurs Horecava. ,,Terwijl jurylid Alain Alders vertelde over waarom de winnaar had gewonnen, zei ik tegen mijn vrienden en familie in het publiek dat ik het niet was geworden.’’