Hoogste baas van Gelderland hield burgemeester Ermelo op zijn post, ‘maar het is nu wel alle hens’

SGP Nunspeet strijdt tegen windmolens: alleen langs de A28, maar onbespreek­baar in bos en weidege­bied

19 oktober Duurzame energie is helemaal prima. Noodzakelijk zelfs. Maar geen windmolens in het natuurgebied van Elspeet of in het buitengebied van Hulshorst. Als ze er dan moeten komen, dan langs de A28. Dat stelt SGP-fractievoorzitter Harm Jan Polinder in de algemene beschouwingen op de begroting van Nunspeet.