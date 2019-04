Hoogste rechter geeft groen licht aan woningbouwplan Kerklaan in Ermelo

Ridders, vorsten en de Hanze: ‘fascine­ren­de geschiede­nis’ van Gelderland verschijnt in stripvorm

14:00 Vrijwel iedereen weet dat Willem van Oranje is vermoord door Balthasar Gerards en dat in 1600 de Slag bij Nieuwpoort werd uitgevochten. Minder bekend is dat Harderwijk en Zutphen gedurende de 14e en 15e eeuw belangrijke handelssteden waren en dat bij Ugchelen eeuwenlang de hoogste rechtbank op de Veluwe zetelde. Een nieuw stripboek over de geschiedenis van Gelderland, gemaakt door historicus René Arendsen en tekenaar Danker Jan Oreel, moet daar verandering in brengen.