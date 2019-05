Hoogste rechter: Harderwijk niet in de fout door snel ontruimen rommelhuis aan Slingerlaantje

De Raad is het eens met de gemeente dat de woning ernstig brandgevaar voor de omgeving opleverde, zo blijkt woensdag uit een definitieve hoger beroepsuitspraak. Het huis was dichtgeslibd met rommel en afval en de situatie was buitengewoon onhygiënisch. In ieder geval is de Raad het niet eens met de schoonzoon van de bewoonster dat er genoeg tijd was om de woning zelf op te ruimen en brandwerende maatregelen te nemen.

Uitslaande brand

Uit het brandweerrapport van eind 2016 bleek dat acute sluiting en ontruiming van de woning nodig waren, omdat er bij een eventuele calamiteit een enorme uitslaande brand kon uitbreken. En dat zou tot levensgevaarlijke situaties opleveren, niet alleen voor de bewoners maar ook bij de buren.

De uitspraak is een tegenvaller voor Harderwijker Jaap Verhaaf, de schoonzoon van de bewoonster. Volgens hem had de gemeente Harderwijk hem de kans moeten geven om de woning van mijn schoonmoeder aan het Slingerlaantje op te ruimen en leeg te maken. Want door de ontruiming door een bedrijf zouden er ook veel waardevolle familiebezittingen zijn verdwenen.

Geen schadeclaim