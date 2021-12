Hoogste rechter laatste strohalm voor Hattemers bij omstreden bouw in woonwijk: ‘Is nog de enige optie’

Leefbaar Zeewolde zegt ‘nee’ tegen datacenter

Leefbaar Zeewolde is tegen de komst van het datacenter. De grootste partij in de gemeenteraad had eerder al haar twijfels geuit, maar fractievoorzitter Ben Sonneveld kondigt nu aan donderdag in de gemeenteraad tegen de vaststelling van het bestemmingsplan te zullen stemmen.

10 december