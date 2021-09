Hoogste rechter spit zwaar beladen dossier Epe door zonder op ‘dubbele pet’ wethouder in te gaan

Woningen op oude plek Praxis in Harderwijk, maar nu eerst caravans. Of een sport­school? Een speeltuin?

7 september In afwachting van woningbouw op de plek van de voormalige Praxis in Harderwijk en het naastgelegen groene gebied wordt in het winkelpand aan de Verkeersweg mogelijk een indoor speeltuin ondergebracht. Maar als tijdelijke invulling kan er misschien ook een sportschool of een caravanstalling komen.