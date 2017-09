Hoop op kortere aanrijtijden ambulances in Nunspeet

Ambulancedienst Witte Kruis kan vanaf vandaag uitrukken vanaf recreatiepark Waldpark aan de Elspeterweg in Nunspeet. De ambulance staat daar niet permanent, maar alleen als de andere ambulances onderweg zijn en de dekking in het gebied onvoldoende is.

Witte Kruis was in Nunspeet op zoek naar een zogenaamde voorwaardescheppende locatie (VWS-locatie), waar wel 24 uur per dag gebruik van gemaakt kan worden en die voorzien is van de nodige faciliteiten: een verwarmde ruimte met stoelen waar men kan eten en/of drinken. Een VWS-locatie is geen vaste standplaats, maar een strategische plek in de regio waar ambulances worden gestationeerd op het moment dat overige ambulances aan het rijden zijn.

Aanrijtijden

Door deze nieuwe locatie tussen de A28 en de kern Nunspeet hoopt de gemeente Nunspeet dat de aanrijtijden van ambulances beter worden. Die waren namelijk al geruime tijd een zorg van het gemeentebestuur. Volgens onderzoek van RTL Nieuws kwam in 2015 vijftien procent van de ambulances te laat aan in Nunspeet; veel hoger dan de landelijke norm van vijf procent. Dat kwam volgens gemeentewoordvoerder Wob Meijering voornamelijk door de ritten naar Viethouten en Elspeet: "Daarvoor was de aanrijtijd wel eens langer dan vijftien minuten. En daar heeft het gemeentebestuur de afgelopen jaren herhaaldelijk haar zorgen over uitgesproken."

Meer standplaatsen

Burgemeester Breunis van de Weerd toont zich dan ook content met deze ontwikkeling: ,,Samen met cluster West van Witte Kruis heeft het college van B en W de mogelijkheden onderzocht voor een adequate VWS-locatie. In deze oplossing zien we een prima mogelijkheid de aanrijtijden van de ambulance in ons gebied te verkorten."

Dorette de Wolf, operationeel hoofd cluster West van het Witte Kruis, voegt nog toe: "Als Witte Kruis en meldkamer ambulancezorg zijn we natuurlijk ook erg blij met deze inspanningen van de gemeente Nunspeet."

Witte Kruis heeft vaste standplaatsen in Harderwijk en Elburg. Wanneer de dekking in het gebied onvoldoende is, stuurt de meldkamer voortaan een ambulance naar Nunspeet.