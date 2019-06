Hoort de wolf niet gewoon bij de Grote Vijf?

‘Ermelo had die regenboog­vlag moeten hijsen, wij horen er toch ook bij?’

9:00 Eerst was er de beruchte Nashville-verklaring, toen het besluit van de gemeente Ermelo om niet als steunbetuiging aan ‘anders-seksuelen’ de regenboogvlag te hijsen. Voor politieke partij Progressief Ermelo reden om op 3 juli eens een avondje uitgebreid te bomen over homoseksualiteit onder de titel Kleur Bekennen. Heleen Bakker werkt er graag aan mee. Zij ontdekte negen jaar geleden dat ze lesbisch is. ,,Van echte seksuele vrijheid is nog geen sprake’’.