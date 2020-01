Horeca barst uit z'n voegen op de Noord-Veluwe

Vrijwilli­ge brandweer vreest voor veiligheid ouderen op Veluwe door langere aanrijtijd

6:28 Kunnen kwetsbare en hulpbehoevende ouderen in de nabije toekomst bij een brand snel genoeg uit hun woon- zorgcentrum worden gered? Vrijwilligers van de Veluwse brandweer maken zich er grote zorgen over, nu de aanrijtijd voor de tweede bluswagen wordt opgerekt. Zorginstellingen zelf maken zich minder zorgen. Ze vertrouwen erop dat de veiligheid van hun bewoners niet in het geding komt.