Horeca-gelegenheden op de Veluwe in de rats: ‘We kunnen een dagje schoonmaken, maar daarna is het afwachten’

Geen boek meer te krijgen op de Noord-Veluwe, biblio­theek sluit alle vestigin­gen

15:25 Bibliotheek Noord-Veluwe sluit alle vestigingen in het werkgebied. De maatregel is het gevolg van het coronavirus. Leden van de bieb hebben niet, zoals in Apeldoorn wel het geval was, nog een laatste kans gekregen om boeken in te slaan. Wel wordt creatief nagedacht om alsnog leesvoer bij de mensen te krijgen.