Horeca pikt graantje mee van (corona)wandelaars die hun uitje compleet maken met een hapje en drankje to go

UPDATE Honderden kilo's cocaïne gevonden tussen koffiebo­nen, bedrijf uit Nunspeet ontkent betrokken­heid

17 februari In de haven van Rotterdam heeft de douane maandag in een container 1329 kilo cocaïne gevonden. Dat maakt het Openbaar Ministerie bekend. De container was volgeladen met koffiebonen, afkomstig uit Brazilië. De lading was bestemd voor een bedrijf in Nunspeet. Bijdendijk Koffie Import & Export uit Nunspeet benadrukt dat er van enige betrokkenheid geen sprake is.