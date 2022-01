Horn: risico’s in Vaassen blijven acceptabel bij verplaatsing brandweerkazerne

In Apeldoorn zijn er al vele jaren zorgen over de brandveiligheid, waarbij het met name gaat om de vraag hoe die in een deel van de stad omhoog kan. De huidige hoofdpost staat aan de Vosselmanstraat. Moet de brandweer uitrukken in Apeldoorn-West of -Noord, dan hebben de betrokkenen geluk: binnen een mum van tijd kan er worden geblust. De huidige locatie van de belangrijkste brandweerkazerne in Apeldoorn is ook voor Vaassen een voordeel: als bijvoorbeeld de Apeldoornse ladderwagen nodig is, dan gaat er bijna geen tijd verloren doordat die eerst nog een flink stuk door de stad moet.