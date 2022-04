Houtzager op jacht naar derde NK-titel, juniorentitel blijft in Hierden in huize Morssinkhof

MET VIDEO Gerestau­reerd en al gaat de botter EB15 in Elburg veilig te water

Boem! Het in Elburg talrijk opgekomen publiek schrikt even op, maar weet tegelijkertijd dat het carbidschieten de tewaterlating van de volledig gerestaureerde botter EB15 opluistert. Zojuist is de botter van de wal gegleden en veilig in het water beland. Luid applaus.

23 april