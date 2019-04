Huijssoon sterkste bij Elburger Wallenloop

Politie arresteert feestgan­gers vanwege belediging en mishande­ling in Harderwijk en Putten

8:25 De politie had afgelopen nacht de handen even vol aan vier aanhoudingen in korte tijd in Putten en Harderwijk. Drie mensen werden gearresteerd vanwege beledigingen, één persoon moest mee vanwege een mishandeling.