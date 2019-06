Huis Kootwijk is amper af, of er woedt al brand

Schilderij van Kirsten Makkink uit Ermelo in Rijksmuse­um

28 juni Het schilderij ‘Mysterieus ogen-blik’ van Kirsten Makkink (16) uit Ermelo is door een jury uitgekozen voor de tentoonstelling ‘Lang Leve Rembrandt’, die vanaf 15 juli te zien is in het Rijksmuseum in Amsterdam.