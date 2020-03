Huisartsen Heerde houden coronaspreekuur in leegstaande kerk om patiëntenstroom te kunnen scheiden

WZU Veluwe maakt zich klaar om in oude Bunterhoek Nunspeet patiënten uit St. Jansdal op te vangen

14:44 WZU Veluwe is druk bezig om in het oude woonzorgcentrum Bunterhoek in Nunspeet een verpleegafdeling in te richten waar patiënten uit het Harderwijkse ziekenhuis St. Jansdal kunnen worden opgevangen. Ze werven personeel en prepareren het leegstaande gebouw, hoewel pas komende week duidelijk zal zijn of het wordt toegestaan.