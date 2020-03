Huisartsencooperatie Medicamus uit Harderwijk zamelt mondkapjes in: ‘Hartverwarmend, zoveel steun’

Huisartsencooperatie Medicamus uit Harderwijk zamelt volop verpakte mondkapjes in, zodat medici hun werk goed en veilig kunnen blijven doen. ,,Het is echt hartverwarmend om te zien hoe mensen ons helpen”, zegt directeur Roland Ekkelenkamp van Medicamus.

Bij de cooperatie zijn in totaal 51 huisartsenpraktijken aangesloten uit Zeewolde, Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, Elspeet, Uddel en Garderen. Bovendien behoort de huisartsenpost bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk tot Medicamus.

Ondernemer brengt mondkapjes

Ekkelenkamp vertelt bijvoorbeeld dat na de oproep door Medicamus om mondkapjes in te zamelen, een ondernemer we een flink aantal leverde bij huisartsenpraktijk Van der Brugge in Uddel. ,,Er heeft zich ook een kippenboer gemeld die nog honderd mondkapjes had liggen. We gaan nu verzamelpunten inrichten waar mensen nog verpakte mondkapjes die ze thuis of in hun bedrijf hebben liggen kunnen doneren. Bellen kan ook, via 0341 217217.

Ekkelenkamp zegt dat er allerlei acties worden bedacht om aan mondkapjes te komen. ,,Betrokken medewerkers zijn zelfs al bouwmarkten aan het afstropen op zoek naar de zogenoemde ffp1 en ffp2 maskers, die de benodigde bescherming bieden. Misschien moeten we de bouwmarkten ook gaan vragen deze alleen nog te verkopen aan medici. Want ze zijn voor deze groep hard nodig. Mensen hoeven overigens niet op internet te gaan struinen, want ze zijn gewoon niet meer beschikbaar. En in het buitenland bestellen heeft ook geen zin. De mondkapjes komen in deze tijden de grenzen niet meer over”.

Onder controle

Ekkelenkamp merkt dat de 51 huisartsenpraktijken de situatie nog behoorlijk onder controle hebben. ,,We zien dat het in de wachtkamer een stuk rustiger is. Daarentegen staat de telefoon wel roodgloeiend, want de zorg wordt momenteel vooral van een afstand geregeld. Bij onze Huisartsenpost staat nu de noodtent bij ziekenhuis St Jansdal, waarmee we fijn samenwerken”. De directeur benadrukt trots te zijn op alle inzet van betrokkenen, zowel medewerkers als de inwoners van de Veluwe. ,,Dankzij alle inzet, sommigen wel zeven dagen in de week, lukt het ons. Die trots wil ik graag kenbaar maken”.