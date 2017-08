Huisdeur open, auto weg in Nunspeet

Video Nieuwe glans voor oude dorpskroeg De Rooster in Heerde

18 augustus Café De Rooster in Heerde staat in de steigers. Het bijna tweehonderd jaar oude pand wordt de komende maanden in oude luister hersteld. Met nieuwe voegen en een laag vernis aan de buitenkant. Binnen wordt de verdieping, ooit een hotel, grondig aangepakt.