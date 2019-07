Huiselijk geweld belast woningmarkt op Veluwe

Specialist Daan Kruithof uit Nijkerk: ‘fietsple­zier begint bij een goede schoen’

10:00 Als zelfs oud-profs als Steven Rooks en Gert Jakobs je de hemel in prijzen, dan mag je je toch echt wel de wielrenschoenspecialist van Nederland noemen. Daan Kruithof bestiert sinds een jaar of zes zijn bijzondere zaakje in Nijkerk waar hij alleen maar fietsschoenen verkoopt. De zaken gaan crescendo. Zijn advies wordt zelfs door ontwerpers serieus genomen.