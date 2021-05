Huisverbod voor vader gezin Ruinerwold: Veluwse gemeente ontzegt Gerrit Jan van D. toegang tot woning

Grote zoektocht naar vermiste pony Snickers van manege in Vierhouten: ,,Dit is verschrik­ke­lijk’’

10:00 Ze heeft er de hele nacht van wakker gelegen. Want waar is haar Snickers? De 20-jarige pony is er gisteravond vandoor gegaan tijdens een rit en is nu onvindbaar. Eigenaresse Marianne Duinhouwer van manege Samoza in Vierhouten is in alle staten. ,,Dit is verschrikkelijk, we maken ons enorm zorgen.’’