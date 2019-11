Huizen van vrijwilligers Stichting Mensen in Nood 0341 puilen uit: inloophuis met opslag is noodzaak

,,Sinds een jaar zijn we een echte stichting, met een bestuur en zo. We hebben er zelfs vrijwilligers bij gekregen. Maar we worden in onze mogelijkheden beperkt door gebrek aan ruimte", legt Simon uit. ,,Alles staat bij vrijwilligers thuis. Maar overal is het vol. Ook bij roerganger Anneke van Lingen. Mensen die bij haar brood of boodschappen kwamen halen, konden daar nog wel eens koffie drinken onder de veranda. Maar dat gaat niet meer. Daarvoor zijn we te veel gegroeid. We delen nu alleen nog uit en dat is niet erg persoonlijk. Heel jammer. Het zou mooi zijn als we een plek vinden waar de mensen wel even bij elkaar kunnen zitten. Voor de ontmoeting en een praatje.”