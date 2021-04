Huizenprijzen exploderen op de Noordwest-Veluwe: stijging van meer dan 20 procent

Wapenvoor­raad in Hattemer­broek had link met Henk Wolters uit Zwolle, verdachte is op de vlucht

13 april Een dubbelloops jachtgeweer. Een pistool. Munitie voor onder andere een Kalasjnikov. De politie deed in 2018 nogal een wapenvondst bij Remco H. in Hattemerbroek. De man werkte samen met de in 2019 geliquideerde Henk Wolters uit Zwolle. Dinsdag diende zijn rechtszaak, maar H. is zelf spoorloos. Hij ging sinds het oprollen van de wapenbende nog veelvuldig in de fout en wordt nu gezocht door de politie.