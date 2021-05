Hulp nabij voor noodlijdend Berghuizerbad in Wapenveld na hartenkreet

Een concreet plan ligt er nog niet maar de koppen staan in dezelfde richting en dus is er perspectief voor het noodlijdende zwembad in Wapenveld. ,,En dat is al heel wat’’, zegt Geb Dokter. Volgens de voorzitter van Stichting Berghuizerbad is de bereidheid groot om mee te denken over en te werken aan een oplossing voor het zwembad. ,,Vanuit de gemeente en de politiek wordt met ons meegedacht over hoe we de kop boven water kunnen houden. Dat alleen al is goed, het is fijn om te merken dat we er niet alleen voor staan. Bovendien hebben zich vijftig nieuwe donateurs gemeld. Daar zijn we ook heel blij mee want iedere euro is er ééntje.’’