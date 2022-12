Hulp voor Ermelose woningzoekenden die geen huis kunnen kopen: tijdelijk wonen in bungalow of tuinhuis

Groepen suppers in de winter niet welkom op Randmeren: ‘Kan toch niet waar zijn?’

Zijn de Veluwerandmeren ’s winters verboden terrein voor groepen Stand-up-Paddlers? Zolang niet duidelijk is of de watersport een verstorend effect heeft op vogels, mag er tussen oktober en mei niet in groepsverband worden gesupt op deze meren. Suppers zijn zich van geen kwaad bewust en reageren verbolgen. ,,Dit kan toch niet waar zijn?’’

6 december