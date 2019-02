Hulpverleners schrikken van gebrek aan AED’s in Ermelo, ‘vlakbij begraafplaats overleef je een hartaanval niet’

Luc Bakker (28) is zich ‘rot geschrokken’ toen hij in Inloophuis De Parasol in Ermelo voorlichting gaf over reanimatie. Als lid van de vrijwilligersgroep Service en Veiligheid en als burgerhulpverlener. ,,Uit de zaal kwam een vraag over hoeveel AED’s in Ermelo beschikbaar zijn. Dat zochten we op en het bleken er maar zeven te zijn.’’

Volgens hem zijn dat er veel te weinig in een dorp met de omvang van Ermelo. ,,In Putten bijvoorbeeld is de dekking met vijftien AED’s door het hele dorp prima, maar in Ermelo zitten hele wijken zonder zo'n apparaat. Sterker nog: in het hele deel ten oosten van de N303 (Harderwijkerweg en Putterweg) is er geen een geregistreerd.’’ De gevolgen kunnen desastreus zijn. ,,Het klinkt cru, maar als je in de buurt van begraafplaats de Varenhof een hartaanval krijgt, dan is de kans groot dat je dat niet overleeft.’’

Registratie

Bij een melding van een hartaanval via 112 gaat er meteen een melding naar verschillende burgerhulpverleners om reanimatie te starten en de dichtstbijzijnde AED op te halen. Bakker: ,,Maar dan moet die wel geregistreerd zijn en beschikbaar zijn. Het komt voor dat hulpverleners een AED willen ophalen, maar op een tijdstip dat de plek waar hij hangt, gesloten is. Mijn oproep aan bedrijven of instellingen die zo'n ding hebben is om dat op te lossen. Registreren kan via www.hartslagnu.nl.’’

Donateurs