Idee 'Adopteer een voorstelling' van Theater Stroud Putten landelijk uitgerold

Notoire overtreder in Nunspeet in de kraag gevat

24 september Een automobilist is maandag in Nunspeet aangehouden voor een reeks aan overtredingen. De man reed maandagmiddag op de A28 in een onverzekerde witte bestelbus waarvan de APK was verlopen. Bovendien mocht de man door een eerdere maatregelen helemaal niet rijden en had hij nog een reeks aan openstaande boetes.