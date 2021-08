Iedereen is welkom in de nog aan te leggen belevingstuin voor dementerenden in Nunspeet

Einde vaccinatie­cam­pag­ne in zicht: GGD sluit grote prikloca­ties op Veluwe

11 augustus Honderden Apeldoorners togen de afgelopen maanden naar sporthal Mheenpark in hun woonplaats, om daar hun vaccinatie tegen het coronavirus te halen. Nu komt het einde van deze grootschalige vaccinatiecampagne in zicht. Eind september sluit de GGD Noord- en Oost-Gelderland deze grote priklocatie. In de plaats komen kleine initiatieven, zoals de prikbus en prikken in de wijk.