Iedereen was ‘negatief’ bij café De Zaak in Nunspeet, hoe kon het coronavirus zich er dan toch verspreiden?

Elburg wil vernielin­gen door jeugd aanpakken met camera’s, hekken en door te praten met ouders

18:52 Meer dan 50.000 euro aan schade door vernielingen in Elburg. Ook afgelopen weekend was het weer raak. Volgens de gemeente zijn jongeren hiervoor verantwoordelijk. Met huisbezoeken aan de ouders willen ze de overlast een halt toeroepen, maar hoe gaat dat in z’n werk?