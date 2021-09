IJsbaan terug in centrum Harderwijk

VIDEO Marlijn heeft een scherp oog op het terras van Hotel de Vossenberg in Vierhouten, maar er is meer waarom juist zij de Parel van Jaar is

21 september De volgende ochtend zocht ze even de rust van het water op. Marlijn Drost ging lekker suppen op het Veluwemeer. En na het peddelen zag ze dat haar telefoon niet stil had gestaan. ,,Het bewijs dat het allemaal echt was gebeurd’’, lacht de 29-jarige. Drost is verkozen tot Parel van Jaar, in de Terras Top 100 van Misset Horeca.