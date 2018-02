IJsbaan Vol Moed mogelijk donderdag open

,,Het wak dat nu nog in het midden van de ijsbaan ligt vriest deze week niet meer dicht,'' constateert bestuurslid Niek Commandeur van Vol Moed. ,,Te harde wind. Donderdagochtend controleren we hoe dik het ijs is, we hebben zeven centimeter ijs nodig, op dit moment is de dikte vijf centimeter. Hoe de aangroei van het ijs is weten we donderdagochtend.''

Helft

In de 20 jaar dat Commandeur in het bestuur zit van Vol Moed is het nooit eerder gebeurd dat de ijsbaan voor de helft open ging. Door de harde wind lukt het deze week niet om de volledige ijsbaan dicht te laten vriezen. Maar aan de randen ligt al wel stevig ijs, waarop veel kinderen al spelen. ,,Een halve baan is ook wel een keer leuk. Dan hebben de kinderen in elk geval hun schaatsen kunnen uitproberen. Beter een krabbelbaantje dan helemaal geen baan. Twee of drie dagen schaatsen moet nog mogelijk zijn.''