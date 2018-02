IJsbanen op de Veluwe nog lang niet klaar om schaatswens te vervullen

UWV loodst Gelderse en Overijsselse werklozen richting techniek

6 februari De arbeidsmarkt voor mensen in technische beroepen in Overijssel en de noordelijke helft van Gelderland wordt krap. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. Steeds meer bedrijven hebben moeite om hun vacatures voor technische en bouwberoepen te vervullen. Het UWV stimuleert mensen in de WW om zich om te scholen richting techniek.