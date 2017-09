IJscowd: Zo van de koe in het hoorntje

VideoHet hoogseizoen voor ijsboeren is voorbij. Jammer, vindt ijsboerin Willemien van de Worp (52). Ze verkoopt minder ijs, maar belangrijker: als de klanten in winterslaap raken, is het gewoon veel minder gezellig op het bedrijf.

De ijsboerderij ligt aan een buitenweg bij Hattem, een afslag van de Veluwse Route66: de Zuiderzeestraatweg. Je moet het weten te vinden. Maar wie er al eens is geweest, komt er weer terug. Willemien merkt het aan de reacties. Komt een klant bij de ijsboerin, klinkt het vrolijk ‘Daar zijn we weer’. ,,Leuk. Maar ik herken natuurlijk niet iedereen.’’

IJsboerderij

IJscowd bij Hattem is een van de 80 tot 90 ijsboerderijen in Nederland. Jacques Vos, voorzitter van branchevereniging Ambachtelijk IJscentrum, was verrast door dat grote aantal. Het IJscentrum heeft de inventarisatie vorig jaar laten uitvoeren. Maar het past bij het beeld dat de consument graag ambachtelijk en puur ijs wil. ,,Boeren kunnen hun eigen rauwe melk verwerken.’’ Zo van de koe in het hoorntje. Vanaf dit najaar gaat een groep van zo’n tien boeren uit heel Nederland bij elkaar in de keuken kijken. Want zelf ijs maken is niet moeilijk. Maar om aan alle regels van keuringsinstanties als de Voedsel- en Warenautoriteit te voldoen, dat is andere koek.

Ijskoud, warme smaken

Hoe dan ook: een ijsje eten is een feestje, vindt Willemien van IJscowd. En die smaakt in de zomer anders dan in de winter. Als herfststormen de laatste blaadjes van de bomen waaien of als er ijs op de sloten ligt, dan willen mensen roomijs. ,,Dat zijn warme smaken’’, zegt Willemien. In de zomer willen we ijs met yoghurt, of met citroen. ,,Dat zijn frisse smaken.’’ Een van haar eigen favorieten is After Eight. ,,Die maakte ik voor het Chocoladefestival in Hattem. Mensen vragen daar soms nog naar.’’

Melken

Voor de roodbonte koeien in de stal maakt het jaargetijde niet uit. Zomer en winter geven ze melk. Nog geen procent van al die liters gaat naar ijsmakerij. Daar zwaait Willemien de scepter. Ze begon ermee in 1999, inmiddels is het uitgegroeid tot een belangrijke tak van inkomsten op het boerenerf. Man Arie melkt de koeien.



De zomer is haar seizoen. ,,Maar eigenlijk begint die al in het voorjaar.’’ Als ze begint na te denken over smaken. En de productie van ijs weer op gang komt. Dat kan al in februari zijn, als de zon vroeg in het jaar zijn krachten vertoont. Zo begon het voorjaar van 2016 warm. ,,Dat merk je meteen. Dan gaan mensen weer naar buiten en hebben ze zin in ijs.’’

Klein keukentje

Voor het maken van haar ijs heeft Willemien maar weinig vierkante meters nodig. In een keukentje staat een blinkende werktafel, een pasteuriseermachine, een ijsmachine en een vriezer. Eén stap over de drempel en je staat in de boerderijwinkel, waar bakken met meer dan tien smaken ijs in de vitrine staan te wachten op klanten. Klanten kopen er kaas. En melk. En andere producten uit de streek. Met natuurlijk een ijsje toe. Lekker voor op de terugweg in de auto.

Verzorgingshuizen

Soms komen de klanten niet naar de ijsboerderij, maar gaat het ijs naar de klanten. Elke zomer gaat de ijskar van IJscowd naar verzorgingshuizen in de regio. Willemien staat dat soort dagen extra vroeg op, om alles klaar te maken. In de loop van de ochtend brengt ze de kar weg en stalt ‘m op een plek waar vooral de bel (ijs! ijs! ijs!) warme herinneringen oproept bij cliënten die meer in het verleden leven dan in het nu. Willemien: ,,Vaak scheppen vrijwilligers het ijs in hoorntjes voor ze. Of ze gaan er de gangen mee langs en laten de bel luiden.’’ Dan zie je ouderen op hun zakken kloppen. Ze hebben wel zin in een ijsje, maar wat vervelend: geen geld bij zich. Gelukkig: voor hen is het gratis. Dat was vroeger wel anders.

Kinderen

Ook kinderen maak je blij met ijs, vertelt Willemien glunderend. ,,Soms komen hier kleine kinderen, jaar of twee, soms drie, die nog nooit een ijsje hebben gehad. ‘Mogen ze een beetje?’, vraag je dan aan de ouders. Dat mag. Beetje ijs in een hoorntje, ze proeven voor het eerst ijs. En dan een glunderend gezicht. Altijd weer. Prachtig.’’